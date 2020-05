Un fulmine a ciel sereno, che in fondo ha colpito tutti. Dicono dalla Spagna: Semedo alla Juve per De Sciglio e Pjanic. Non solo: allo scambio, i bianconeri dovranno aggiungere pure 25 milioni. Giri di valutazioni, per di più monstre:, anzi adesso pure rilanciano. Tra gli obiettivi di Paratici resta al primo posto sempre, il brasiliano che dal Camp Nou (al momento) non vuole schiodare.Stando a quanto raccolto da IlBianconero.com,Finché non si decide a lasciare Messi e compagni, dunque, con i blaugrana non se ne farà nulla. Chiaro che si parli, praticamente ogni giorno; chiaro che nei discorsi ci sia soprattutto Pjanice in seconda battuta De Sciglio e Semedo. Ma nel mercato d'incastri, quello prospettato da Sport non sembra avere spazio, né senso. Arrivederci alla prossima puntata, o sparata...