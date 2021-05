Juventus e Barcellona potrebbero tornare a fare affari, come fatto la scorsa estate con lo scambio tra Pjanic e Arthur, a posteriori non vincente sul campo ma utilissimo per le finanze di entrambi i club. A distanza di un anno, l’idea è quella di imbastire una nuova operazione di scambio. Stando a quanto riporta Radio Catalunya 1, i due club starebbero pensando al passaggio in blaugrana di Rodrigo Bentancur ed al clamoroso ritorno in bianconero di Miralem Pjanic.