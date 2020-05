6









Alla fine, sembra che la volontà di Arthur di rimanere al Barcellona abbia prevalso. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l’entourage del centrocampista brasiliano avrebbe già comunicato la decisione a Fabio Paratici lo scorso fine settimana. In sintesi, un cortese no grazie, resto qui, in blaugrana. Ora, sembra che la Juve debba cancellare il suo nome dalla lista degli obiettivi, e i rapporti con il Barça cambieranno: tra le parti sono in piedi diversi discorsi di mercato, uno su tutti la trattativa per Pjanic, per cui i bianconeri avevano fatto una solo richiesta, Arthur.