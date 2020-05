1









I discorsi tra Juventus e Barcellona vanno avanti, le trattative un po' meno. A bloccare tutta la situazione è il centrocampista brasiliano Arthur Melo. Prima richiesta di Sarri, l'inserimento del suo cartellino per i bianconeri è l'unica condizione per la quale provare a mettere in piedi un affare col Barça. Il club spagnolo sarebbe anche disposto a cederlo come contropartita per Pjanic, ma a frenare l'operazione è lo stesso Arthur, che ha detto no alla Juve e non ha nessuna intenzione di lasciare il Barcellona.