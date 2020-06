La Juve e il Barcellona parlano, trovandosi anche d'accordo. Ora il Barça, però, deve mediare con la famiglia di Arthur per convincerlo a dire sì ai colori bianconeri: è totale, infatti, l'accordo con la Juve per lo scambio tra il brasiliano e Miralem Pjanic. Secondo Tuttosport, nell'affare può rientrare anche Mattia De Sciglio. Un maxi scambio, utile per il campo e per il bilancio, manca ancora qualche sì, ma l'accordo tra le parti c'è.