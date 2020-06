Ivan Rakitic provoca la Juve e non solo. Il centrocampista croato a Marca racconta quel Barcellona che vinse la Champions League a Berlino nel 2015, contro i bianconeri: “Siamo stati molto forti e abbiamo raggiunto in finale il nostro livello top. Ricordo molte volte la sensazione che abbiamo avuto nella squadra e ne abbiamo discusso tra di noi. Ci siamo detti che era un peccato che la stagione fosse finita perché volevamo continuare a giocare. C'era un sentimento di superiorità e forza così potente che ci ha fatto desiderare di continuare a giocare e non fermarci".



“Il segreto? Un mix tra i nuovi giocatori che erano arrivati ​​molto affamati e l'esperienza e la classe già presenti nel gruppo. A tutto questo si unì un grande allenatore che conosceva tutti i dettagli e sapeva come gestire tutto. Alla fine, quella grande forza che avevamo era stata creata".