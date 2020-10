16







di Cristiano Corbo

La decide Dembelé: con un gol di fortuna, su deviazione netta, che crea una traiettoria beffarda in grado di superare e beffare Szczensy. La chiude Leo Messi, dal dischetto dopo un fallo e di conseguenza errore macroscopico di Bernardeschi. E' una serata amara, quella di Torino: il Barcellona batte la Juventus per 2-0 e la sconfitta non fa neppure rumore. Troppo netta, la supremazia degli spagnoli. Troppo marcata, la distanza di qualità tra le due squadre.



A brillare nella Juventus è certamente Alvaro Morata: in quattro azioni in cui chiede e ottiene profondità, tre vengono trasformate in reti. Però in fuorigioco. Un tormentone che di certo non lo tranquillizzerà, così come non è tranquillo Andrea Pirlo: Kiev a parte, la sua Juve fatica ancora. E stavolta, non come con il Verona, manca pure la reazione finale. Guarda le pagelle nella nostra gallery dedicata