La Juventus domani sera affronterà alle 21 all'Allianz Stadium il Barcellona per la seconda giornata di Champions League. C'è l'emergenza difesa, mentre dalla cintola in su gli uomini ci sono, anche se manca ancora Ronaldo (sapremo in serata se sarà arruolabile). Andrea Pirlo ha molte certezze, come Kulusevski, Cuadrado, Dybala, Morata... ma come riporta Sky Sport ha un ballottaggio: quello tra Federico Chiesa e Aaron Ramsey. Sul piatto c'è il famoso ruolo di trequartista atipico sdoganato da Pirlo in questo inizio stagione (probabile che Chiesa vada a fare l'esterno e Kulusevski faccia il trequartista, mentre Ramsey dovrebbe fare lui il trequartista lasciano lo svedese sulla fascia).