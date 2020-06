La trattativa tra Juventus e Barcellona ancora non decolla. Motivo: la volontà di Arthur Melo di rimanere in Spagna. Il centrocampista brasiliano non vuole trasferirsi in Italia, e i bianconeri non vogliono avviare trattative senza di lui. Dall'altra il sì di Pjanic al Barça è già arrivato da tempo, per chiudere il cerchio quindi mancherebbe solo quest'ultimo tassello: secondo quanto riporta Tuttosport, l'allenatore Quique Setien ha un ruolo fondamentale nel convincere Arthur ad andare alla Juve, anche perché al Barça non troverebbe molto spazio.