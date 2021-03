I rapporti ottimi tra Juventus e Barcellona possono favorire un nuovo scambio dopo quello dell'estate scorsa che ha portato il brasiliano Arthur a Torino e Miralem Pjanic in Spagna. Secondo Tuttosport i due club stanno provando a mettere in piedi uno scambio tra Paulo Dybala e Ousmane Dembelé, entrambi con il contratto in scadenza nel 2022 con il rischio concreto di perderli a parametro zero. Come per Dybala, anche la trattativa per il rinnovo di Dembelé è ancora in alto mare, e così le due società stanno pensando di scambiarsi i due giocatori per rilanciarli.