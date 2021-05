Grazie agli ottimi rapporti con il Barcellona, la Juventus sta pensando a un talento in casa blaugrana: si tratta di Riqui Puig, che secondo quanto riporta SportMediaset i bianconeri stanno monitorando per valutare se fare un tentativo nei prossimi mesi. Centrocampista classe '99, con Ronald Koeman sta trovando poco spazio e su di lui c'è anche l'Inter. Il primo club a muoversi per lui però fu il Milan, che ha fatto qualche sondaggio nelle scorse sessioni di mercato sbattendo però contro il muro Barça.