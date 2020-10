1









Leonardo Bonucci verso un posto da titolare per la sfida di stasera in Champions contro il Barcellona. Gli esami effettuati dal difensore hanno escluso ogni tipo di lesione ma Pirlo non vuole correre rischi: sarà il dubbio che si porterà avanti fino alla fine, e se dovesse sentire dolore non verrà rischiato. La Juve non vuole rischiare un altro 'caso' Dybala, quando l'argentino si avvicinava alla sfida con il Lione in una situazione simile a quella di Bonucci, venne schierato dall'inizio e si fece male dopo pochi minuti.