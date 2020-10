1









Andrea Pirlo sta pensando di calare una carta a sorpresa per la partita di stasera contro il Barcellona. Bonucci dovrebbe aver recuperato dal fastidio muscolare e va verso il posto da titolare per la sfida di Champions, ma se dovesse avere ancora fastidio non verrà rischiato da Andrea Pirlo. A quel punto, secondo quanto riporta Sky Sport, l'allenatore bianconero sposterebbe Danilo al centro della difesa inserendo il classe '99 Gianluca Frabotta sulla fascia sinistra. Per l'esterno sarebbe il debutto in Europa.