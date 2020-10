"Sapevamo che sarebbe stata partita difficile contro una squadra che gioca molto bene a calcio e più abituata a certe partite difficili. Mentre noi siamo in costruzione, con giocatori alla seconda partita in Champions in carriera. Era un match di crescita, che ci servirà. Il momento dei risultati? È sempre il momento per i risultati... Spero di avere al più presto altri giocatori e soluzioni, adesso siamo contati e quelli che ho devono rimanere in campo 90', ed è difficile disputare partite ravvicinate, soprattutto per i giovani alle prime esperienze."

FRUSTRAZIONE - "Già fai fatica in 11, in dieci uomini quando fatichi a pressare è davvero frustrante: devi rimanere lì e non correre a vuoto, questo non hanno capito i miei ragazzi. Dovevamo posizionarci meglio sul campo, abbiamo provato a occupare posizioni diverse e tenerli sfalsati, ma in certe occasioni i miei erano troppo vicini e giocavano tutti sulla stessa palla".

In aggiornamento