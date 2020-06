Contatti continui tra Juventus e Barcellona, che da tempo stanno provando a trovare l'incastro giusto per mettere in piedi uno scambio che può portare plusvalenze sia da una parte che dall'altra. Dopo il no di Arthur, che non ha intenzione di trasferirsi in bianconero, l'altro nome caldo per la Juve era quello di Ousmane Dembélé: a frenare questa pista, però, è stato l'agente del giocatore che non si aspetta di vedere il francese lontano dal Barça, come ha spiegato ai microfoni de L'Equipe.