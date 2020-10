1









Nella conferenza stampa della vigilia di Juventus-Barcellona, in programma domani alle 21 all'Allianz Stadium, Andrea Pirlo ha risposto pure a una domanda riguardante Weston McKennie, da poco guarito dal Covid-19, per il quale è stato ipotizzato un ruolo da difensore "di emergenza" in caso di forfait di Leonardo Bonucci. Pirlo ha però escluso questa soluzione: "Si allena con noi da due giorni, non credo che domani possa ricoprire un ruolo da difensore". Resta dunque il forte dubbio su chi dovrà arginare l'urto di Messi, Fati & compagni...