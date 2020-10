Il commento di Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, dopo la vittoria per 2-0 contro la Juve all'Allianz Stadium nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League: "Abbiamo giocato molto bene, conosciamo la Juventus e sappiamo che è una squadra molto forte. Abbiamo fatto un ottimo possesso palla e creato occasioni da gol, meritavamo di segnare prima il 2-0. Le decisioni del Var? Siamo stati fortunati, ma quei gol erano tutti in fuorigioco. A questo serve il Var! Ansu Fati in panchina inizialmente? Il calendario è molto intenso e a volte devi proteggere i giocatori più giovani, non possono sempre giocare ogni tre giorni. Devono crescere dal punto di vista fisico. E stasera ho preferito farlo riposare e farlo entrare a gara in corso. Per questo motivo abbiamo una rosa così ampia."