1









Leonardo Bonucci è stato inserito nella formazione ufficiale da Andrea Pirlo nonostante i fastidi accusati nei giorni scorsi. In questo modo è stato preservato l'organico difensivo della Juventus, privo degli infortunati De Ligt e Chiellini. Ma per ogni evenienza nel riscaldamento prepartita sul terreno dell'Allianz Stadium si è scaldato coi titolari pure Gianluca Frabotta, pronto a posizionarsi come terzino sinistro, con Danilo che scalerebbe al centro della retroguardia, nel caso in cui Bonucci non ce la facesse in extremis. Ma l'impressione è che il numero 19 bianconero ce la faccia.