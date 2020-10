1









Se Andrea Pirlo ha le idee abbastanza chiare su chi scenderà in campo stasera con l'unico dubbio legato alla presenza dal primo minuto di Paulo Dybala, Koeman ha ancora qualche dubbio da sciogliere: uno di questi riguarda il grande ex della partita, Miralem Pjanic, che secondo As è in vantaggio su Busquets per un posto da titolare nel centrocampo del Barcellona. Alla vigilia della gara il bosniaco ha ricordato il suo passato in bianconero e l'affetto dei tifosi, ai quali è ancora molto legato.