Ancora poche ora d'attesa, poi sarà Juventus-Barcellona. Partita da brividi, con quella musichetta della Champions in sottofondo a rendere tutto ancora più speciale. Non sarà Ronaldo contro Messi, CR7 è ancora positivo al Covid e si è sfogato sui social per non poter esserci. Ci sarà invece Leonardo Bonucci, che è stato inserito da Andrea Pirlo nella lista dei convocati e dovrebbe anche partire dal primo minuto. Come vi raccontavamo ieri (QUI), sono soltanto due gli attaccanti di ruolo a disposizione dell'allenatore, che se, come probabile, dovesse decidere di lanciare sia Morata che Dybala dal primo minuto, non avrà alternative di ruolo in panchina.



Ecco la lista completa dei convocati per Juve-Barça



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, De Winter, Frabotta, Riccio.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala.