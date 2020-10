Chissà come sarebbe andata ieri se ci fosse stato Cristiano Ronaldo in campo. Il portoghese ha sofferto da casa, in isolamento, perché ancora positivo al Covid. Avrebbe fatto di tutto per esserci, e a Sky Sport l'ex centrocampista bianconero Giuliano Giannichedda ha spiegato l'importanza di CR7 per la Juve: "Al di là dell'esperienza, Ronaldo ha talmente tanto carisma che poi trascina tutti gli altri. Cristiano sposta tutti gli equilibri, anche se non fa gol, ed è difficile che succeda, ha talmente tanta voglia di andare a vincere le partite che trascina tutti gli altri. Il portoghese è uno che sposta molto".