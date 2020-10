Cristiano Ronaldo non ci sarà per il big match di domani sera contro il Barcellona. Niente Champions, niente sfida con Messi: il portoghese è ancora positivo al Covid ed è costretto a rimanere in isolamento come da protocollo. In attacco si va verso la coppia Dybala-Morata con Kulusevski e Chiesa sulle fasce. Se confermerà questa soluzione, l'allenatore bianconero però non avrà attaccanti di ruolo in panchina. Non potrà portare nemmeno Vrioni che ha fatto entrare contro il Verona, perché l'attaccante dell'Under 23 non è stato inserito nella lista dei possibili sostituti che la Juve ha consegnato all'Uefa lunedì sorso, prima della partita con la Dinamo Kiev. Il giocatore più offensivo a disposizione di Pirlo sarebbe così Aaron Ramsey.