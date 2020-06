2







di BN

Affare fatto. Miralem Pjanic è pronto per diventare un giocatore del Barcellona e Arthur Melo per vestire la maglia della Juve. Accordo trovato tra le società già qualche settimana fa, con il bosniaco che aveva già dato il suo ok e il brasiliano che si è convinto a dire sì. Ma cosa manca?



CONTRATTI INEDITI - Come scrive calciomercato.com, ora gli avvocati sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli e per lo scambio di documenti tra i club: un passaggio importante, più delicato del previsto. Dopo gli autografi dei contratti, infatti, i giocatori resteranno nelle vecchie squadre per altri due mesi. Occorre risolvere, dunque, gli ultimi nodi relativi a eventuali infortuni. IL PROGRAMMA - Nelle prossime ore, i giocatori sono pronti a partire per le rispettive nuove destinazioni: Miralem Pjanic partirà questa sera per Barcellona, così da svolgere le visite mediche nelle prossime ore ed essere magari di ritorno per la sfida di martedì sul campo del Genoa. Arthur, al contrario, è convocato per l'impegno del Barcellona, di scena questo pomeriggio alle 17 sul campo del Celta Vigo. Al termine - probabilmente domattina - partirà per Torino.



LA TRATTATIVA - Accordo chiuso giovedì: ad Arthur un ingaggio tra i 5 e i 5,5 milioni di euro netti a stagione. Tra parte fissa e bonus, la Juve valuta Pjanic 60-65 milioni, mentre Arthur costerà 10 milioni in più.