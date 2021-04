Ousmane Dembelé è in uscita dal Barcellona. L'attaccante francese era stato proposto più volte alla Juventus nell'ambito dell'operazione Pjanic-Arthur, i bianconeri non hanno mai mostrato grande interesse per il giocatore nell'estate scorsa ma ora la situazione potrebbe cambiare. Paratici infatti si è interessato al giocatore avviando anche i discorsi con il Barça per provare a mettere in piedi una trattativa. A riportarlo è Fichajes.net, secondo il quale però su Dembelé ci sarebbe anche il Psg.