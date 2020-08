La Juventus lo sta seguendo da tempo, ora su Moussé Dembélé c'è anche il Barcellona. L'attaccante del Lione classe '96 è stato seguito da vicino dallo staff di Fabio Paratici durante il doppio confronto negli ottavi di Champions League senza però mai affondare il colpo. Secondo Sport ora ci starebbe pensando anche il Barça per sostituire Luis Suarez che è stato offerto proprio alla Juve. Contratto in scadenza nel 2023, per l'attaccante del Lione può accendersi una sfida di mercato.