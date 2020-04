Juventus e Barcellona continuano a dialogare sul mercato, dopo i discorsi rimasti aperti sia nella sessione estiva scorsa sia poi in quella invernale. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, infatti, i due club sono pronti ad allestire eventuali scambi, con i blaugrana che hanno già proposto alcuni giocatori ai bianconeri: su tutti, Ivan Rakitic e Samuel Umtiti. Il croato è sul mercato già da qualche mese e accetterebbe con piacere di giocare in Serie A. La Juve ci pensa, sicuramente più che per Umtiti, che invece non rappresenta una priorità. Il Barça, dal canto suo, resta vigile su Federico Bernardeschi.