Ecco le parole di Fabio Capello nello studio di Sky Sport prima di Juventus-Barcellona: "Metto in alto Messi, ma Dybala quando è messo nella condizione giusta ha la fantasia e la qualità, e il tiro. Ha tutto per cambiare le partite. Sia lui che Messi hanno una grande visione di gioco, riescono non solo a dribblare quando puntano la porta, ma hanno anche la lucidità e la sensibilità per trovare il compagno ben posizionato con l'ultimo passaggio. Messi ha qualcosa in più di Dybala sulle punizioni. Ma magari questa sera, senza Ronaldo..."