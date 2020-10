Anche dopo lo scambio Arthur-Pjanic la Juventus e il Barcellona hanno continuato a rimanere in contatto per provare a mettere in piedi qualche affare in vista del mercato di gennaio. Il nome più caldo è quello di Ousmane Dembelé, che gli spagnoli hanno già provato a offrire alla Juve in passato ma non non è mai stato trovato l'accordo tra le società. La svolta però potrebbe arrivare a breve, perché secondo quanto riporta SportsMole il Barça ha abbassato la richiesta a 50 milioni.