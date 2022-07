Tommaso, da Dallas, commenta così la prestazione contro il Barcellona."Una bella partita, giocavamo contro un’ottima squadra e siamo contenti. Essere qua è vivere un sogno, penso all’azione di Las Vegas per il gol di Compagnon, penso a essere in campo stasera con il Barça… a casa sono tutti felicissimi, mi sono arrivati tanti messaggi, è bellissimo. In cosa sono migliorato? Sul mantenimento della concentrazione, per tutti i 90 minuti".