Come scrive Tuttosport, in difesa un nome in uscita c’è già: il Next Gen Tommaso, promesso sposo del Pisa. Poi Allegri valuterà Andrea Cambiaso in tournée e avrà modo anche di testare l’affidabilità di Timothy Weah, che nei primi allenamenti ha già ben impressionato. A sinistra Sam Iling Junior dovrebbe restare, ma - come dice Giuntoli - in caso di offerte imperdibile il discorso varrebbe per tutti.