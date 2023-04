Altro che plusvalenza. Tommaso Barbieri è finito nel mirino della Juventus tanto tempo fa, anche prima dell'estate 2019, quando si presentò col Novara alla Continassa per giocare contro Cristiano Ronaldo. E quasi quattro anni dopo eccolo in campo per la prima da titolare in Serie A. Massimiliano Allegri lo lancia, Barbieri risulta una garanzia in termini di affidabilità, pronto per giocare anche grazie all’apprendistato in Next Gen, fondamentale. Così oggi Barbieri è un giocatore maturo, consapevole del proprio valore perché si è già messo in mostra coi grandi. La Juve a settembre 2020 lo ha preso dal Novara per 1.4 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza dell’Atletico Madrid, non certo per mettere a bilancio una plusvalenza fittizia, anche se nelle 37 pagine di motivazioni della sentenza della Corte Federale, relativa alla penalizzazione di -15 comminata ai bianconeri, ci è finito pure Barbieri, sottolinea Tuttosport.