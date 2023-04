Mattinata positiva per laa Piazza Affari, con le conseguenze giudiziarie del processo in corso ancora al centro dell’attenzione del mercato, come riportato da Orafinanza.it. Le azioni bianconere guadagnano circa il 2% e salgono a 0,3216 euro, nonostante la performance negativa del principale indice di Milano (Ftse Mib -0,30%).Resta negativa la performance del titolo nel 2023, in perdita del 3% rispetto ai livelli di inizio anno, quando quotava 0,34 euro.