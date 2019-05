La Juventus ha prolungato un'importante partnership che dura fin dal 2010. Questo il comunicato ufficiale a riguardo:



"La partnership che lega Juventus e Balocco dal 2010 è stata rinnovata fino alla stagione 2021-22. L’azienda dolciaria continuerà così a essere Official Partner del club bianconero per le prossime tre stagioni, portando la durata complessiva della relazione a 12 anni.



Balocco diventa così uno dei partner più longevi della storia bianconera, a conferma della grande sintonia creatasi tra le due aziende in questi anni costellati da innumerevoli successi sportivi e aziendali, raggiunti attraverso valori condivisi e centrali per entrambe le società, quali l’impegno, la tenacia e lo spirito di squadra.



Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus, ha sottolineato la soddisfazione del club per questo rinnovo, siglato con un partner così profondamente legato ai colori bianconeri: «Questo accordo ci inorgoglisce in particolar modo perché celebrerà nel corso della sua durata oltre un decennio passato assieme a Balocco. Siamo felici di avere nella nostra famiglia un partner storico che rappresenta la tradizione alimentare italiana con il quale abbiamo condiviso e vogliamo continuare a condividere grandi successi dentro e fuori dal campo».



«Sembra ieri quando, nell’ottobre del 2010, abbiamo iniziato a sponsorizzare la Juventus. – ha ribadito Alberto Balocco, Presidente e AD della Family Company fondata nel 1927 a Fossano - Questi nove anni sono letteralmente volati. Prima come Jersey Sponsor, poi come Official Partner, abbiamo avuto la fortuna e l’onore di condividere con la Juventus davvero tanti successi, sia sportivi che professionali. Il rinnovo per altri tre anni ci stimola a raggiungere ulteriori e prestigiosi traguardi insieme»".