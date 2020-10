1









Ultimi dubbi da sciogliere per Andrea Pirlo, che stasera vivrà il primo big match internazionale da allenatore nella sfida Champions contro il Barcellona. Si va verso un 4-4-2 con ballottaggio aperto tra Chiesa e Ramsey a centrocampo: dopo la rifinitura di stamattina il primo è in vantaggio sul gallese. Per il classe '97 sarebbe la seconda presenza assoluta in Champions dopo quella contro la Dinamo Kiev, ha accettato la Juve anche per vivere serate come queste e ora vuole esserci a ogni costo.