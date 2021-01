Pochi dubbi di formazione per Pirlo contro la Sampdoria. In difesa, come riporta Tuttosport, dovrebbe riposare De Ligt, dopo la prova contro la Spal a seguito di un periodo di inattività prolungato a causa del Covid. Chiellini è in vantaggio su Demiral per affiancare Bonucci nella retroguardia della Juventus. Sulle fasce Cuadrado e Danilo, ma il tecnico bianconero potrebbe sfruttare il colombiano a gara in corso e schierare titolare Frabotta, in gol nei quarti di finale di Coppa Italia.