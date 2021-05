La Juventus vuole rispondere subito alla vittoria del Milan (che affronterà settimana prossima) con una prestazione di livello contro l’Udinese. In palio punti fondamentali per la qualificazione alla prossima Champions League, che Pirlo intende conquistare con la coppia d’attacco Ronaldo-Dybala, essendo Morata in condizioni non ottimali. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico bianconero deve ancora decidere se al fianco di De Ligt ci sarà o Chiellini o Bonucci.