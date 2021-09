La Juventus approccia la partita di domani all'ora di pranzo contro la Sampdoria con alcubi dubbi in attacco per Massimiliano Allegri. Queste le parole a tal proposito dell'allenatore bianconero nella conferenza stampa della vigilia: ​ "Abbiamo Kean e Morata. Domani deciderò se parte lui o Morata. O uno parte e l'altra entra. O viceversa. Cambia poco".

E per quanto riguarda il possibile turno di riposo per Dybala in vista del Chelsea: "Non so se riposerà". Insomma, scopriremo solo all'ultimo se all'Allianz Stadium contro i blucerchiati vedremo la Joya oppure Dejan Kulusevski.