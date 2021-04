Il tecnico bianconero deve fare ancora i conti con alcune defezioni, Bonucci e Bernardeschi, alle prese con i covid. Chiellini ci sarà nonostante le due partite di fila ed è pronto alla terza consecutiva, con De Ligt. Arthur va invece gestito: non ha smaltito i problemi di calcificazione. Il dubbio però è in attacco: se Dybala partirà dalla panchina, non è esclusa la presenza di Kulusevski. Ballottaggio dunque tra lui e Alvaro Morata. Punto fermo della formazione sarà Juan Cuadrado, così come Federico Chiesa. Lo riporta Gazzetta.it.