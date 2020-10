In vista della partita di domani contro lo Spezia (calcio d'inizio a Cesena alle ore 15) Andrea Pirlo ha ancora un dubbio da risolvere in mezzo al campo, nel reparto maggiormente contestato in questo inizio stentato di campionato. Se Arthur dovrebbe essere sicuro di una maglia dal 1', dopo essere entrato solo nel finale della partita persa col Barcellona mercoledì sera, accanto a lui non è sicuro chi agirà: potrebbe esserci turnover per Rodrigo Bentancur, titolare col Barça, ma bisogna valutare le condizioni di Weston McKennie, tornato settimana scorsa dopo l'isolamento da covid.