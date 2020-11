Se in difesa e in attacco i giochi sono fatti, Andrea Pirlo deve sciogliere qualche dubbio a centrocampo per la sfida di stasera contro il Ferencvaros. Come riporta Sky Sport, è in corso il ballottaggio tra McKennie e Ramsey sulla fascia sinistra, anche se poi operativamente agirebbero da incursori/trequartisti. L’americano ha ben interpretato il ruolo contro lo Spezia, trovando i tempi giusti per gli inserimenti alle spalle dei difensori e garantendo copertura in difesa. Il gallese sarebbe una soluzione più offensiva, nonostante esaudisca i compiti di ripiego chiesti da Pirlo. Dubbio di formazione dunque, che si durerà fino alla comunicazione delle ufficiali.