Chi gioca con il Verona? Come si legge sul Corriere dello Sport, con il recupero di Pogba ancora lontano, sabato Allegri punterà su Locatelli, Fagioli e uno tra Barrenechea e Miretti, recuperato dal problema muscolare. Ballottaggio, invece, sulle ali, Kostic o Iling-Junior a sinistra e De Sciglio o Cuadrado a destra. E dietro? Sicuramente Danilo e Bremer, con Alex Sandro ormai pronto al rientro. In attacco, invece, c'è abbondanza: Milik è recuperato, Kean ha scontato la squalifica, mentre Vlahovic e Di Maria tornano piuttosto carichi dalle Nazionali. E Chiesa? E' a disposizione, dopo l’esito positivo dei controlli al ginocchio sinistro in Austria.