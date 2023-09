Parola d'ordine: incantare. Tommasoha una missione chiara per stasera: vuole guidare il suo Empoli alla vittoria e impressionare la Juventus, che per lui ha già un debole. Il fantasista classe 2003 è esploso nella scorsa stagione ed è diventato subito uno di quei nomi in cima alle liste del mercato. E se nell'estate appena passata nessuno ha investito la cifra richiesta dal club toscano, le conferme che possono arrivare in questa stagione aprono a un 2024 da bagarre mercato per il suo futuro. Come ricorda Tuttosport, nelle scorse settimane sia la Juve sia la Fiorentina avevano già provato ad anticipare la concorrenza, bloccandolo in anticipo, ma il presidente azzurro Fabrizio Corsi ha, immediatamente, respinto ogni tipo di avance... per venderlo l’estate prossima a peso d’oro.- Così i 15 milioni che Giuntoli e Pradè potevano mettere sul piatto in queste settimane non potevano bastare, ma a Empoli sperano che il prezzo possa lievitare e magari raddoppiare, visto il talento che ha a disposizione. Gioiello dell'U21 azzurra, dopo aver guidato i suoi nel Mondiale U20 chiuso al secondo posto, ora ha tanta voglia di prendersi tutto il palcoscenico. La Juve lo tiene d’occhio e vanta rapporti eccellenti con l’Empoli come testimoniano le operazioni De Winter e Ranocchia concluse nelle ultime sessioni di mercato e Giuntoli lo apprezza dai tempi di Napoli. Una grande prestazione di Baldanzi stasera può far impennare le sue quotazioni e convincere ancor di più la Juve che possa essere il nome giusto su cui puntare per la Giovin Signora che sta nascendo, sottolinea il quotidiano.