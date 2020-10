Il centrocampista del Napoli Tiémoué Bakayoko ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sulla lotta scudetto e sul suo ex compagna di squadra Alvaro Morata, tornato alla Juventus nelle ultime settime di mercato: “"Sono molto contento di essere qui, la squadra mi ha accolto in maniera strepitosa. Mi trovo molto bene con i compagni. Gattuso mi ha convinto, vorrei ringraziarlo in diretta per aver puntato su di me".



SU CONTE E MORATA - “Con Conte ho un ottimo rapporto, mi aiutò a venire al Chelsea. Morata mi ha aiutato invece quando sono venuto in Italia. Ora siamo avversari e chiaramente penserò al Napoli".