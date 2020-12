I top club europei si sono improvvisamente innamorati di Nuno Mendes, enfant prodige dello Sporting Lisbona. Ma non ci sono soltanto le big italiane come Juventus, Inter e Milan sul 18enne terzino sinistro. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, c’è anche il Real Madrid che sta progressivamente valutando l’idea di sostituire Marcelo proprio con Nuno Mendes. La concorrenza è folta e se i Blancos vorranno affondare il colpo dovranno battagliare con le rivali, per un giocatore su cui, spiegano dal Portogallo, pende una clausola rescissoria pari a 45 milioni di euro.