La Roma si inserisce tra Juventus e Atletico Madrid per il cartellino di Elseid Hysaj, terzino destro in uscita dal Napoli. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i giallorossi avrebbero già fatto un'offerta ufficiale ad Aurelio De Laurentiis, che chiede 23 milioni di euro per lasciar partire l'esterno albanese. I bianconeri, invece, al momento sembrano essersi diretti verso Kieran Trippier del Tottenham, che potrebbe prendere il posto di Joao Cancelo in caso di suo addio verso il Manchester City.