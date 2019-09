Sergio Ramos è pazzo di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal Daily Star in Inghilterra, il capitano del Real Madrid starebbe spingendo e non poco per il trasferimento del centrocampista del Manchester United ai Blancos, già a partire dall'estate del 2020. La Juventus è avvisata. Fabio Paratici sta lavorando da tempo al possibile ritorno del centrocampista francese a Torino, ma il Real resta un'avversaria quantomai temibile nella corsa a Pogba.