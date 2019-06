La Juventus ha un accordo di massima con Sergej Milinkovic-Savic, tra i primi obiettivi per rinforzare il centrocampo bianconero in vista della prossima stagione, ma resta da convincere la Lazio. Ci penserà Fabio Paratici, nel caso in cui dovesse saltare il possibile ritorno di Paul Pogba dal Manchester United a Torino. I bianconeri, però, devono far fronte al possibile assalto del Paris Saint-Germain per Milinkovic: come riportato dalla Francia, infatti, Leonardo ha inviato una proposta da 45 milioni di euro più 10 di bonus a Claudio Lotito, che però ha rifiutato per il momento. Juventus avvisata, però.