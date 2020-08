Mauricio Pochettino e la Juventus, un matrimonio non impossibile secondo la stampa estera, come vi abbiamo segnalato più volte anche noi . In un'intervista al giornale spagnolo El Pais ieri: "Premier League o Liga? La Premier ha sfruttato al meglio gli aspetti commerciali e di marketing, ma similmente anche Liga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono campionati competitivi. Noi (si riferisce anche al suo vice Jesus Perez, ndr) siamo ben abituati alla Premier,". Che siano orizzonti bianconeri?