Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, si trova in questo momento a Londra. Il motivo? Ufficialmente per curare qualche operazione in entrata per il club biancoceleste, ma in realtà, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il vero obiettivo sarebbe chiudere la cessione di Sergej Milinkovic-Savic al Manchester United. Definito ormai l'addio di Paul Pogba ai Red Devils, con Juventus e Real Madrid in corsa, lo United è pronto a fiondarsi su Milinkovic, seguito con grande interesse anche dagli stessi bianconeri.