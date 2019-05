Mauro Icardi è da tempo nel mirino della Juventus per l'attacco del futuro. Fabio Paratici vuole sfruttare il rapporto ormai logorato tra l'argentino e la sua agente, Wanda Nara, con Beppe Marotta e la dirigenza per strapparlo ad Antonio Conte, che non pare entusiasta di una sua eventuale permanenza a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non soltanto i bianconeri sono interessati a Icardi: la Roma, infatti, ha fatto un tentativo per il centravanti, nell'ambito della trattativa per il trasferimento in nerazzurro di Edin Dzeko. Al momento, però, la pista resta marginale.